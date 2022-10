Diebestrio festgenommen

Frau wird am Hauptbahnhof Mannheim das Handy gestohlen: Polizei findet Täter in Heidelberg

Einer 28-Jährigen wurde am Montag am Hauptbahnhof in Mannheim das Smartphone geklaut. Nach der Auswertung einer Überwachungskamera und der Ortsbestimmung des Handys stellte die Polizei drei Verdächtige am Heidelberger Hauptbahnhof fest.