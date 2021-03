Freiburg-Stürmer Petersen muss in Quarantäne

Der ehemalige Nationalstürmer Nils Petersen vom SC Freiburg ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Die Überprüfung des Corona-Testergebnisses ergab einen positiven Befund“, teilte der badische Fußball-Bundesligist am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Beim 2:0 im Heimspiel der Breisgauer gegen den FC Augsburg am Sonntag hatte der Angreifer kurzfristig wegen eines „nicht eindeutigen“ Tests gefehlt. Der 32-Jährige befinde sich vorerst bis einschließlich Dienstag, 30. März, in Quarantäne, hieß es in der Mitteilung des Clubs. Die weiteren Tests im Profikader der Freiburger hätten negative Ergebnisse ergeben.