Erstmals hat sich der Freiburger Erzbischof Stephan Burger klar zu Frauen im Priestertum und zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare geäußert. Die Reaktionen an der Basis reichen von Enttäuschung bis Hoffnung.

Der Respekt bleibt, die Enttäuschung aber auch. Bei einem „Dinner-Date“ sprachen neun junge Menschen mit dem Freiburger Erzbischof Stephan Burger über die Gesellschaft. „Es war sehr persönlich“, sagt Teilnehmer Matthias Zoller am Tag danach. Er bringt sich für die Caritas beim katholischen Jugendhaus Karlsruhe ein. Vom Austausch mit Burger zeigt sich Zoller letztlich aber enttäuscht. „Es stimmt einen traurig – da fehlt mir das Verständnis.“

Erstmals hatte sich Burger in dem online übertragenen Format konkret dazu geäußert, ob aus seiner persönlichen Sicht Frauen auch Priesterinnen sein sollten. „Ich persönlich als Mensch tue mich schwer damit“, erklärte Burger. „Das hängt auch mit meiner Sozialisierung zusammen, so wie ich Kirche erlebt und erfahren habe, wie ich rein gewachsen bin und von meinem Studium her die Dinge reflektiert habe.“ Aus dem Grund wolle er auch keine gleichgeschlechtlichen Paare segnen.

Bislang hatte Burger nur mal betont, er sei nicht der Briefträger, Frauen könnten ihre Position selbst in Rom anbringen. Nun räumte er ein, bislang eine öffentliche Positionierung vermieden zu haben. „Mir geht es darum, den Laden zusammen zu halten. Ich will für alle Bischof sein.“ Unabhängig von seiner Meinung wolle er sich dem Diskurs nicht verschließen.