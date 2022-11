Bis zu den Festtagen

Freifahrtschein bei vergessener Parkscheibe: Ein „Ho Ho Ho“ für Parksünder in Aichtal

Statt sich über Strafzettel zu ärgern, dürfen sich Parksünder in der kleinen Stadt Aichtal bald über Weihnachtsgrüße an der Windschutzscheibe freuen. Das Ordnungsamt will Milde walten lassen. Ein „Ho Ho Ho“ gibt es aber nicht in jedem Fall.