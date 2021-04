Freisprüche im Prozess um Gruppenvergewaltigung in Freiburg

Im Prozess um eine Gruppenvergewaltigung in Freiburg hat der Richter die drei Angeklagten vom Hauptvorwurf freigesprochen. Die Aussagen der Nebenklägerin hätten sich stark widersprochen, so dass die Kammer nicht sicher habe feststellen können, was in der möglichen Tatnacht geschehen sei, sagte der Vorsitzende Richter am Landgericht Freiburg, Stefan Bürgelin, am Freitag (Az. 6 KLs 181 Js 1138/19).

Das Gericht verurteilte zwei der Männer jedoch wegen anderer Delikte. Einer erhielt unter anderem wegen versuchter sexueller Nötigung und gefährlicher Körperverletzung eine Haftstrafe von eineinhalb Jahren. Der andere muss eine Geldstrafe wegen Drogenvergehen zahlen.

Angeklagt waren vor dem Freiburger Landgericht drei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren. Die Staatsanwaltschaft hatte ihnen ursprünglich vorgeworfen, im September 2017 eine damals 20 Jahre alte Frau in einer Wohnung gemeinschaftlich vergewaltigt zu haben.

Zwei der drei Beschuldigten waren bereits wegen ähnlicher Vorwürfe verurteilt. Sie beteiligten sich an der Serienvergewaltigung einer damals 18-Jährigen vor einer Freiburger Disco im Jahr 2018. Die Urteile sind jedoch noch nicht rechtskräftig.