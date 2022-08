Unglücks-Achterbahn bleibt geschlossen

Freizeitpark öffnet drei Tage nach tödlichem Unfall wieder

Für Besucher hat der Wild- und Freizeitpark Klotten an diesem Dienstag wieder geöffnet. Die Achterbahn, aus der eine Frau am Wochenende in den Tod stürzte, bleibt allerdings außer Betrieb. Die Betreiber sprechen von einer freiwilligen Maßnahme.