Freizeitsportler erobern die Grand-Prix-Strecke auf dem Hockenheimring

Normalerweise laufen hier die Motoren heiß – doch wenn 450 Freizeitsportler den Hockenheimring erobern, zählt Muskelkraft anstelle von PS. „Fit on Track“ heißt das Angebot, bei dem der Grand-Prix-Rundkurs allem offensteht, was rollen kann – solange das Gefährt nur ohne Motor auskommt.

Eine Minute und 13 Sekunden – damit hält Kimi Räikkönen im Formel-1-Mercedes den Rundenrekord auf der Kurpfalzstrecke. „12 Minuten“, jubelt heute Sergey Ivanov, der auf Inlinern gerade seine persönliche Bestzeit auf der 4,5 Kilometer langen Asphaltbahn geknackt hat.

Der Heidelberger, der sonst in seiner Freizeit gerne auf Rollen am Neckarufer unterwegs ist, hat gegenüber den Rennwagen heute einen entscheidenden Vorteil: „Ich muss nicht bremsen, es geht einfach nur vorwärts.“

Idee zur Freizeit-Veranstaltung kam in der Pandemie

„Die Idee kam in der Pandemiezeit“, erklärt Kerstin Nieradt von der Hockenheim-Ring GmbH das Konzept hinter der Veranstaltung, die vor allem „ein bisschen Abwechslung in den Alltag“ bringen soll. Weil die Motorsport-Enthusiasten im Lockdown lange Zeit nicht an die Rennstrecke kommen durften, dann wenigstens auf die Strecke, so das Kalkül der Veranstalter.

„Hier kann sich jeder frei bewegen und genau das macht den Charme aus“, findet Nieradt und freut sich über das Nebeneinander von Rennrad-Gruppen, Skateboards und Joggern mit Kinderwägen. Denn trotz hunderter Sportler auf der Bahn ist von Gedränge keine Spur: Bei einer Streckenbreite von zwölf bis 18 Metern bleibt genügend Platz zum Überholen.

Vorteil des Parcours: Es gibt immer Platz zum Überholen

„Das besondere ist der Asphalt“, findet die zwölfjährige Leni, die gerade in Inlinern gemeinsam mit ihrer Schulfreundin auf dem Tretroller im Schlepptau eine Pause eingelegt hat. Ihre Lieblingsstelle auf dem Rundkurs: Die nach Formel 1-Macher Bernie Ecclestone benannten Kurve, in der der Bodenbelag von dicken Bremsspuren gezeichnet ist. Auf der sonst kerzengeraden Rennstrecke bildet sie die einzige Anhöhe. „Da kommt man richtig in Fahrt“, freut sich die Schülerin.

Ein wenig weiter sucht man den sportlichen Kick auf dem Brett – beim sogenannten „Long Distance Pumping“ geht es vor allem um Ausdauer, weiß Monika Herzog, die mit einem übergroßen Skateboard auf dem Grand-Prix-Kurs unterwegs ist. Ihr Ziel: Durch geschickte Bewegungen in Fahrt zu kommen und so möglichst viele Runden zu schaffen, ohne dabei den Boden mit den Füßen zu berühren. „Ich will Strecke machen. Das geht nirgendwo so gut wie hier, denn auf Radwegen muss ich immer wieder bremsen.“

Gemütlicher geht es hingegen bei Daniela Fink zu, die gemeinsam mit ihrem Mann und Neffen ihre Bahnen zieht – auf dem Fahrrad. „Wir sind Fans der Strecke“, sagt die Walldorferin, die den Hockenheimring schon mit dem Auto, zu Fuß und im Bus passiert hat. „Und heute kommt das Rad dazu.“

Wie beim Motor-Rennen gilt auch hier eines: Mit Sonnenuntergang ist Schluss. Und während aus der Lautsprecher-Anlage, aus der sonst der Countdown zum Start dröhnt, blechern „Purple Rain“ erklingt und der Sonnenuntergang die Tribünenränge passend dazu in violettes Licht taucht, kommen doch noch die Motoren angerollt: Einige Senioren auf Elektrofahrrädern setzen zur letzten Runde an.