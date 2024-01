Seit Sonntag, 07. Januar, ist der 14-jährige ukrainische Yuriy M. aus einem Kinderheim in Freudenstadt verschwunden. Yuriy lebte bereits in der Ukraine in einem Kinderheim und flüchtete von dort zusammen mit anderen Kindern und den Betreuern nach Deutschland, teilte die Polizei mit.

Er spricht kein Deutsch und führt weder ein Ausweisdokument noch ein Handy mit sich. Möglicherweise ist er im öffentlichen Nahverkehr in Baden-Württemberg unterwegs und benutzt bei Kontrollen eventuell auch einen anderen Namen. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei verliefen ergebnislos.

Beschreibung des Vermissten:

Yuriy ist ca. 1,60 Meter groß. Als er das letzte Mal gesehen wurde, trug er eine schwarze Wintermütze von Adidas, schwarze Winterschuhe mit orangfarbenen Schnürsenkeln, schwarze Winterjacke (eher abgenutzt) und eine camouflagefarbene Cargohose.

Weitere Fotos des Jungen: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freudenstadt-vermisstenfahndung/