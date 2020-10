Friedrich Merz spricht in Karlsruhe über Merkel, Corona und Asylpolitik

„Ob er was über die Kanzlerin sagt?“ Die Frage einer Dame an ihre Begleiterin, die wegen zwei Metern Corona-Abstand laut geflüstert werden muss, zieht belustigte Blicke nach sich. Ja, er sagt etwas. Im zweiten Teil seiner Festrede in Karlsruhe zieht Friedrich Merz seine Bilanz der Amtszeit von Angela Merkel.

Er hat in der Vergangenheit nicht immer freundlich von ihr gesprochen. Nur um ein paar Beispiele zu nennen: „Grottenschlecht“. „Untätigkeit“. Ein Regierungsstil wie ein „Nebelteppich“. Doch das war hauptsächlich vor der Zeit, als der großgewachsene Wirtschaftsfachmann mit klarer rechtskonservativer Kante seinen Hut in den Ring warf, um am 4. Dezember CDU-Chef und dann vielleicht im Herbst 2021 Kanzler zu werden.