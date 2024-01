Baulärm bis nach 23 Uhr in einem Anwesen in Friesenheim hat zu mehreren Anrufen bei der Polizei geführt. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Baulärm zu später Stunde führte am Dienstagabend zu mehreren Anrufen bei der Polizei. Nach Angaben der Polizei konnten sich Beamte kurz nach 20 Uhr selbst von den Bauarbeiten in einem Anwesen in der Adlerstraße überzeugen.

Bauarbeiten dauerten bis nach 23 Uhr an

Weil die Arbeiten laut weiteren Hinweisgebern auch noch nach 23 Uhr andauerten, wurde gegen den Verantwortlichen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Ruhestörung eingeleitet.