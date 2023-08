Friesenheim: Festnahme und Haft wegen mehrere Delikte

Zu einer Festnahme wegen Sachbeschädigung ist es am Mittwochmorgen in Friesenheim gekommen. Der Verdächtige stand unter Alkoholeinfluss.

Ein 31-Jähriger ist in den frühen Morgenstunden am Mittwoch in Friesenheim festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Verdächtige zuvor Sachbeschädigung begangen.

Mehrere Zeugen hatten am Mittwoch gegen 3 Uhr einen betrunkenen Mann beobachtet, der Steine auf die Fahrzeuge in der Prinzenstraße warf. Durch eine Polizeistreife konnte ein 31-Jähriger vorläufig festgenommen werden.

Über 1.000 Euro Sachschaden

Der Mann hatte einen Pkw sowie das Treppengeländer eines Gasthauses beschädigt. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls bestand.

Weil er den zur Abwendung der Haftstrafe notwendigen Betrag von rund 4.500 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Das Polizeirevier Lahr bittet mögliche weitere Geschädigte im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen, sich zu melden.