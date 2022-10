Wie die Polizei mitteilt, war ein 38-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 6.55 Uhr von Oberreichenbach kommend in Richtung Hirsau auf der B296 unterwegs. Als er einen Überholvorgang beendete, geriet sein Auto plötzlich in Schleudern und drehte sich.

Drei Verletzte - Unfallursache noch unklar

Der 38-Jährige stieß daraufhin mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammen. Bei der Kollision wurden der 38-Jährige und die Beifahrerin des entgegenkommenden Autos schwer verletzt. Eine weitere Person erlitt leichte Verletzungen.

Weswegen der Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor, sei bislang unbekannt, informiert die Polizei. Auch der entstandene Sachschaden könne noch nicht beziffert werden.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.