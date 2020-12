Felix‘ Mutter sucht nach Worten, um zu beschreiben, was über Weihnachten auf sie zukommt. „Das ist in etwa so, als ob man die Altersheime schließen würde und die Familien ihre pflegebedürftigen Großmütter abholen müssten“, sagt Stefanie T. „Obwohl – der Vergleich stimmt nicht ganz. Es ist eher so, als ob man einen Wachkoma-Patienten daheim betreuen sollte.“

Für die 45-Jährige aus Nußloch im Rhein-Neckar-Kreis ist es eine Hiobsbotschaft, dass die Schulen nun sogar eine Woche früher schließen. Ihr 17-jähriger Sohn Felix ist mehrfach schwerstbehindert. Er braucht Pflege rund um die Uhr.

Während der Woche besucht er normalerweise das Internat an einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ). Ursprünglich wollte ihn die Familie am 22. Dezember über die Weihnachtsferien nach Hause holen. „Jetzt ist klar: Unser Kind kommt an diesem Mittwoch nach dem Frühstück heim“, sagt Stefanie T. „Ich habe das Gefühl, wir fallen immer durch den Rost.“