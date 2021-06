Fünf Menschen in Lastwagen nach Deutschland geschleust

In einem Lastwagen hat die Polizei fünf nach Deutschland geschleuste Menschen entdeckt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Fahrer des Sattelzugs die Beamten am Montag gerufen, nachdem er Klopfgeräusche von der Ladefläche gehört hatte. Auf einem Rastplatz in Stockach (Landkreis Konstanz) fand die Polizei dort vier Männer und eine Frau. Sie gaben an, marokkanische Staatsbürger und zwischen 21 und 25 Jahre alt zu sein.

Geschleusten bisher in guter Verfassung

Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die fünf Personen aus Bosnien nach Deutschland geschleust wurden. Der Lkw-Fahrer sei dabei aber nicht verdächtig, teilte die Polizei mit. Die fünf Geschleusten waren den Angaben zufolge „augenscheinlich in guter gesundheitlicher Verfassung“ und wurden in eine Landeserstaufnahmestelle gebracht.