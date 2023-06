5G-Ausbau

Für besseren Empfang: SPD in Baden-Württemberg will Netzbetreiber zur Kooperation zwingen

Im Funkloch einfach in ein anderes Handynetz wechseln? Für Nutzer klingt das sehr verlockend. Die SPD will genau das erreichen und erhofft sich so einen schnelleren Ausbau von 5G. Das Land ist zurückhaltend und setzt auf freiwillige Lösungen.