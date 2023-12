Ein 57-jähriger Fußgänger ist am Dienstagnachmittag beim Überqueren eines Kreisverkehrs in Seelbach von einem Pkw angefahren worden.

Ein 69-Jähriger ist am Dienstagnachmittag beim Kreisverkehr in der Hauptstraße in Seelbach mit einem Fußgänger kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, wurde dieser dabei verletzt.

Hilfskräfte waren vor Ort

Der Pkw-Fahrer soll bei der Ausfahrt aus einem Kreisverkehr in der Hauptstraße gegen 17.30 Uhr den überquerenden Fußgänger übersehen haben. Dabei wurde der 57-jährige Mann verletzt und durch Einsatzkräften des Rettungsdienstes zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.