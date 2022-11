Eichstetten am Kaiserstuhl

Gärtnerei-Mitarbeiter fällt in Glaspaletten und stirbt

Ein Gärtnerei-Mitarbeiter in Eichstetten am Kaiserstuhl (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat sich bei einem Sturz in eine Palette mit Glasscheiben tödliche Verletzungen zugezogen.