Gäste unterstützen Wirtin in Freudenstadt bei Kampf gegen Polizei

Keinen normalen Einsatz wegen Lärmbelästigung hatten mehrere Polizisten am Samstag in Freudenstadt. Die Aktion artete schnell zu einer mehrstündigen Auseinandersetzung aus.

Gemeinsam mit ihren Gästen ist eine 39-jährige Kneipenbesitzerin am frühen Samstagmorgen in Freudenstadt auf Polizisten losgegangen. Wie die Polizei meldete, ging um 2.40 Uhr eine Beschwerde über einen zu hohen Lärmpegel in einer Gaststätte in der Straßburger Straße ein.

Als Beamte vor Ort eintrafen, stand die Wirtin alkoholisiert vor der Kneipe und verweigerte ihre Personalien. Die 39-Jährige war der Meinung, dass es sich bei den eingesetzten Polizeibeamten nicht um echte Polizisten handeln würde und akzeptierte auch nicht den vorgezeigten Dienstausweis.

Gäste verschwören sich gegen Polizisten

Sie zog sich in die Gaststätte zurück, wo sich einige Gäste mit ihr solidarisierten. Sie traten den Beamten gegenüber provokant auf, behinderten deren Arbeit und begannen, den Einsatz zu filmen.

Als weitere Polizeibeamte unterstützend hinzukamen, wurde erneut das Gespräch mit der 39-Jährigen gesucht. Diese wurde jedoch handgreiflich und stieß eine Polizistin zurück, worauf ihr Handschellen angelegt werden sollten. Dagegen wehrte sie sich vehement und griff unter anderem nach der Dienstwaffe einer Beamtin. Sie scheiterte beim Versuch, das Holster zu öffnen.

Mann nutzt Gehstock als Waffe

Noch im Dienstfahrzeug trat die Frau dann in die Richtung zweier Polizistinnen, wobei sie eine Beamtin mehrfach in der Magengegend traf. Auch die Gäste mischten sich ein. So griff ein 62-Jähriger einer Polizistin an die Schulter, welche ihn zu Boden stieß. Eine ärztliche Untersuchung lehnte er ab und versuchte stattdessen, mit seinem Gehstock auf die Beamten einzuschlagen. Zwei weitere Gäste wollten die Festnahme der Wirtin verhindern und versuchten, die polizeilichen Festhaltegriffe zu lösen.

Kurz vor 5 Uhr beruhigte sich die Lage endlich. Die Polizei räumte die Gaststätte. Da die Wirtin nirgends unterkommen konnte, nahmen die Beamten die 39-Jährige in Gewahrsam.