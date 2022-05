Gefälschte Markenware über Telegram verkauft: Durchsuchungen

Aufgrund des Verkaufs von verschiedensten Plagiaten über die Messanger-Plattform „Telegram“ sind am Donnerstag mehrere Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt worden. Insgesamt 16 Beschuldigte und ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro sollen involviert sein.

Wegen des Verkaufs gefälschter Markenwaren hat die Polizei am Donnerstag mehrere Wohnungen in vier Bundesländern durchsucht – darunter auch Baden-Württemberg. Die 16 Beschuldigten sollen über den Messenger-Dienst Telegram Plagiate von Kleidung, Parfüm und Uhren sowie unversteuerte Zigaretten verkauft haben, teilten das Landeskriminalamt (LKA) in Düsseldorf und die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) mit. Dabei soll ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden sein.

14 Objekte wurden sichergestellt

Den Angaben zufolge durchsuchten die Ermittler insgesamt 14 Objekte in Recklinghausen, Köln, Aachen, Hagen, Viersen, Mettmann, dem Rheinisch-Bergischen-Kreis sowie in Ulm, Berlin und Hessen. Dabei seien verschiedene Beweismittel sichergestellt worden. Die entsprechenden Telegram-Gruppen seien geschlossen worden.