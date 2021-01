Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt: Vogelgrippe vom Typ H5

Geflügelpest bei Schwan in Konstanz nachgewiesen

Bei einem toten Schwan, der am Seerhein in Konstanz gefunden wurde, ist Vogelgrippe vom Typ H5 nachgewiesen worden. Dies teilte das Landratsamt Konstanz am Montagabend mit. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) habe den Verdacht auf Geflügelpest bestätigt. Für den gesamten Bodenseekreis wurde eine Stallpflicht für Geflügelhaltungen angeordnet.