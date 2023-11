30-jähriger Patient legt Feuer in Krankenhauszimmer in Freudenstadt

Ein 30-jähriger Patient des Krankenhauses in Freudenstadt hat in seinem Zimmer Feuer gelegt. Drei Mitarbeitende wurden leicht verletzt.

Ein 30-jähriger Patient des Krankenhauses in der Karl-von-Hahn-Straße in Freudenstadt hat am Donnerstag, 02.11.2023, gegen 15.30 Uhr, in seinem Patientenzimmer Feuer gelegt. Nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft Rottweil bemerkten und löschten drei Krankenhausmitarbeitende den Brand. Hierdurch trugen sie leichte Verletzungen davon.

Mitarbeitende löschen Brand

Der 30-Jährige, der aufgrund richterlichen Beschlusses nach dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz bereits in der psychiatrischen Abteilung untergebracht war, entzündete zunächst ein Bettlaken. Das Feuer griff auf einen Vorhang über und breitete sich im Deckenbereich aus. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte durch die Mitarbeitenden das Feuer gelöscht und so ein größerer Gebäudeschaden sowie eine erhebliche Gesundheitsgefahr für weitere Personen verhindert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Der Patient wurde dem Amtsgericht Rottweil vorgeführt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde der Patient am 10.11.2023 beim Amtsgericht Rottweil vorgeführt und im Anschluss in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.