Regeln ab Donnerstag aufgehoben

Gericht kippt Ausgangssperre in Baden-Württemberg: Regionale Beschränkungen bleiben möglich

Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg gelten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zum letzten Mal. Das hat der Verwaltungsgerichtshof (VGH) des Landes am Montag beschlossen. Regionale Ausgangsbeschränkungen bleiben aber möglich.