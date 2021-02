Seit dem 12. Dezember 2020 gilt in Baden-Württemberg eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 20 und 5 Uhr. Diese Regelung hat der Verwaltungsgerichtshof nun gekippt. Eine Frau aus Tübingen hatte geklagt.

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat die coronabedingte nächtliche Ausgangssperre gekippt.

Nach dem am Montag veröffentlichten Beschluss muss die Vorschrift in der Corona-Verordnung außer Vollzug gesetzt werden. Bislang gilt in Baden-Württemberg die nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 20 Uhr bis 5 Uhr - als Maßnahme im Kampf gegen das Coronavirus.

Ab Donnerstag soll nach dem Gerichtsbeschluss jetzt Ende sein mit der nächtlichen Ausgangssperre. Damit war der Eilantrag einer Klägerin aus Tübingen erfolgreich. Das Gericht begründet den Entschluss damit, dass eine pauschale Sperre wegen der verbesserten Lage der Pandemie in Baden-Württemberg nicht mehr angemessen sei.