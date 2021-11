Geschäfte der Maschinenbauer in Baden-Württemberg laufen wieder besser

Die Nachfrage nach Maschinen aus Baden-Württemberg zieht infolge der weltweiten Konjunkturerholung weiter an. Der Auftragseingang legte im September um 15 Prozent zu, wie der Landesverband des VDMA am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Dabei seien die Bestellungen aus dem Ausland mit plus 16 Prozent und aus dem Inland mit plus 13 Prozent beinahe gleichauf gewesen.

International und national investieren Kunden in baden-württembergische Maschinen, Ausrüstungen und Services. Landesverband des VDMA

Im Zeitraum von Juli bis September lag der Maschinenbau im Land um 28 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Seit Jahresbeginn legten die Bestellungen um 36 Prozent zu, insgesamt war an diesem hohen Wachstum das Ausland stärker beteiligt als das Inland, wie der Verband weiter mitteilte. Die Branche sei aktuell in der Erfolgsspur. „International und national investieren Kunden in baden-württembergische Maschinen, Ausrüstungen und Services.“