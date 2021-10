Gesuchter Straftäter bei Grenzübergang in Kehl festgenommen

Bei Kontrollen an der deutsch-französischen Grenze hat die Bundespolizei einen gesuchten Straftäter verhaftet, der in einem Fernreisebus unterwegs war. Es bestand ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Führerschein.

In der Nacht auf Freitag hat die Bundespolizei einen gesuchten Straftäter am Grenzübergang Kehl Europabrücke identifiziert. Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich überprüften die Beamten einen grenzüberschreitenden Fernreisebus, in dem sich der 26-jährige befand, teilte die Polizei mit.

Gegen den polnischen Staatsbürger bestand ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, durfte er seine Reise nach Abschluss der Maßnahmen fortsetzen.