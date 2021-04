Änderungen auch für Außengastronomie

Baden-Württemberg plant mögliche Öffnung für Zeit nach dem Bundes-Lockdown

Nach wochenlangem Hin und her soll der Lockdown verschärft werden. Die Bundesregierung will die dritte Corona-Welle mit einheitlichen Vorschriften brechen. Baden-Württemberg plant in einem Arbeitspapier bereits für die Zeit danach.