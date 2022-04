Gewerkschaft kritisiert Ausstattung der Polizei nach Boxberg-Einsatz

Mehr als eine Woche nach dem Schuss auf einen Beamten in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) hat die Polizeigewerkschaft die Ausstattung der Einsatzkräfte kritisiert. Die sechs baden-württembergischen Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE) seien nicht gut genug ausgerüstet, hieß es am Freitag von der Gewerkschaft der Polizei (GdP).

Beamte einer BFE hatten das Spezialeinsatzkommando in Boxberg unterstützt. „Wir können alle froh sein, dass es in der Vergangenheit nicht zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen gekommen ist“, teilte die Gewerkschaft mit. Sie fordert das baden-württembergische Innenministerium auf, die Einsatzkräfte besser auszustatten und auszubilden. Schon seit Jahren gebe es dafür einen Forderungskatalog.

Innenministerium sieht keinen Nachholbedarf

Das Innenministerium entgegnete, dass die BFE in Baden-Württemberg umfangreich ausgestattet und bewaffnet seien. Das Ministerium habe auf die Ausstattung der Polizei in den vergangenen Jahren bereits ein besonderes Augenmerk gelegt, teilte ein Sprecher mit. Im bundesweiten Vergleich seien die Einsatzkräfte der Polizei auf einem sehr guten Niveau ausgestattet und bewaffnet. Es werde aber immer geprüft, die Ausrüstung der Beamten anzupassen.

Die GdP ist nach eigenen Angaben in Deutschland mit knapp 200 000 Mitgliedern die größte Interessenvertretung der Polizeibeschäftigten.

Beamte hatten am 20. April in Boxberg ein Grundstück durchsucht. Dabei ging es um den Verdacht des illegalen Waffenbesitzes. Nach Polizeiangaben schoss der 54-jährige Verdächtige dabei einen SEK-Beamten an und verletzte ihn. Außerdem ging das Wohnhaus des Mannes in Flammen auf.

Vorwurf: versuchter Mord mit Körperverletzung

Die Staatsanwaltschaft Mosbach wirft dem Mann versuchten Mord mit Körperverletzung sowie den unerlaubten Besitz einer Kriegswaffe vor. Er sitzt in Untersuchungshaft und sei der „Reichsbürger“-Szene zuzuordnen. Schon vor dem Polizeieinsatz hatte das baden-württembergische Landesamt für Verfassungsschutz ihn nach eigenen Angaben deshalb im Visier. Auf dem Grundstück fanden die Beamten Kriegswaffen, Munition und nationalsozialistische Gegenstände.

Das Landeskriminalamt hält sich mit neuen Details zum Fall in Boxberg bedeckt. Die Brandursache stehe noch nicht fest, sagte ein Sprecher. Woher die Waffen bezogen wurden, sei Gegenstand der Ermittlungen.