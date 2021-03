Analyse vor der Wahl

Gibt es im nächsten Landtag so viele Frauen wie noch nie?

Im neuen Landtag könnten so viele Frauen wie noch nie zuvor sitzen. In Unterzahl wären sie ziemlich sicher dennoch - auch, weil in Nord- und Mittelbaden die Kandidaturen überwiegend in Männerhand sind. Mit einer Ausnahme.