Großbrand in Heidelberg: Gebäudekomplex steht in Flammen

Am Freitag ist gegen 13.15 Uhr in einem mehrstöckigen Gebäudekomplex in der Heidelberger Bahnstadt ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache für den Brand an der Speyerer Straße/Lange Anger ist laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Mannheim noch unklar.

30 Personen, die sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs im Gebäude befanden, verließen dieses selbstständig. Verletzt wurde nach aktuellen Erkenntnissen niemand.

Wegen der starken Rauchentwicklung sollen Anwohner im Bereich der Speyerer Straße Fenster und Türen geschlossen halten. Medienberichte, wonach es zu einigen Explosionen gekommen sein soll, konnte die Sprecherin weder bestätigen noch dementieren.

Straßensperrungen in Heidelberg wegen des Brandes in der Bahnstadt

Aufgrund des Einsatzes sind derzeit einige Straßen gesperrt.

Hauptbahnhof Heidelberg in Richtung Montpellierbrücke

Montpellierbrücke

Speyerer Straße stadtauswärts

Speyerer Straße stadteinwärts (Verkehr wird über Baumschulweg umgeleitet)

Langer Anger in Richtung Speyerer Straße

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 14.40 Uhr]