Große Corona-Umfrage: Warum lassen sich viele Menschen nicht impfen?

Eine repräsentative Umfrage zeigt, das Potenzial von Kampagnen bei Impfwilligen ist weitgehend ausgeschöpft. Der harte Kern der Skeptiker könnte seine Haltung ändern, sobald ein zugelassener Totimpfstoff in Deutschland auf den Markt kommt.

Zweimal die Bevölkerungszahl von Baden-Württemberg. 22,5 Millionen Einwohner. So viele Menschen haben in Deutschland keinen Impfschutz gegen das Coronavirus. Während in der vierten Welle die extrem ansteckende Omikron-Mutante gerade ihre verheerende Wirkung entfaltet, übertreffen sich die Virologen mit pessimistischen Prognosen für die Wochen nach Weihnachten.

In einem sind sich die Experten einig: Solange 27 Prozent der Bevölkerung keinen „Piks“ haben, wird Corona dableiben.

Für manche Menschen kommt er aus gesundheitlichen Gründen nicht infrage. Für weitere vier Millionen im Alter von 0 bis 4 Jahren steht bisher kein zugelassener Impfstoff zur Verfügung. Dennoch machen sich einen Jahr nach dem Start der Impfkampagne Frust und Ratlosigkeit breit: Das Lager der Unwilligen ist weiterhin groß, rationale Argumente und Kampagnen scheinen sie nicht zu erreichen.

Warum eigentlich? Was genau bewegt die Corona-Impfskeptiker und -Gegner? Und würde eine Impfpflicht, wie er derzeit von der Bundesregierung geplant ist, die Situation verändern? Eine kürzlich durchgeführte repräsentative Studie bietet dazu hochinteressante, differenzierte Erkenntnisse.

Studie teilt Ungeimpfte in vier große Gruppen

Im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums hat das Forsa-Institut im Oktober 2021 insgesamt 3.048 Personen in Deutschland zu ihren Impfabsichten und Pandemie-Einstellungen befragt. Sie alle waren ungeimpft.

Bei der Auswertung der Befragung ordneten die Meinungsforscher die Personen in vier Gruppen ein: „Existenzleugner“ (die die Existenz des Coronavirus verneinen), „Diktatur-Vermuter“ (die dem Staat in der Pandemie weitreichende Kontrollabsichten unterstellen), „Skeptiker“ (die die Corona-Maßnahmen und die Berichterstattung darüber kritisieren) und „Ohne Nähe zu Querdenkern“. Forsa schränkt ein, dass diese Zuteilung weder ganz trennscharf noch erschöpfend ist.

Auf die offene Frage, warum sie sich nicht geimpft haben, sagte jeder Dritte: „Die Impfstoffe sind nicht ausreichend erprobt.“ Dieses verbreitete Argument entbehrt allerdings jeder Grundlage. Denn die zugelassenen Impfstoffe wurden nicht nur in umfangreichen klinischen Studien gründlich getestet und für sicher befunden, sondern auch weltweit mehr als eine Milliarde Mal verimpft, wobei ihre Zuverlässigkeit und Verträglichkeit vielfach bestätigt wurde.

Dennoch gaben in der Studie viele an, Angst vor Nebenwirkungen zu haben (18 Prozent), den Impfzwang abzulehnen (16 Prozent) und den offiziellen Informationen zur Impfung nicht zu vertrauen (15 Prozent). Jeder Zehnte schätzte das Risiko der Impfung höher ein als den Nutzen.

Viele Skeptiker misstrauen den mRNA-Impfstoffen

Anschließend wurden die Befragten gebeten, aus verschiedenen vorgegebenen Gründen gegen das Impfen diejenigen auszuwählen, die auf sie zutreffen. Auch hier waren die Meisten misstrauisch gegenüber den angeblich unsicheren Impfstoffen (74 Prozent), nannten den Impfdruck von außen zu groß (67 Prozent) und mutmaßten, dass die Bundesregierung nicht ehrlich über Corona spreche (63 Prozent). Für mehr als die Hälfte der Nichtgeimpften (51 Prozent) kommen die modernen mRNA-Impfstoffe nicht infrage. Doch lediglich fünf Prozent lehnen Impfungen generell ab.

Die ungeimpften Frauen in der Umfrage begründen ihre Haltung häufiger als ungeimpfte Männer mit der Angst, die Corona-Vakzine nicht gut zu vertragen. Umgekehrt glauben Männer eher, dass das deutsche Gesundheitssystem die derzeitige Zahl an Intensivpatienten gut bewältigen kann und eine Corona-Infektion nicht so gravierend ist wie oft dargestellt.

Bei jüngeren Befragten kommt ein Kinderwunsch als Grund gegen die Impfung häufiger vor. Für ältere Menschen spielt das Misstrauen gegen die derzeit zugelassenen Impfstoffe in Deutschland eine überdurchschnittlich wichtigere Rolle.

Es gibt wohl nur wenige Unentschlossene

Die Studie enthält eine beunruhigende Nachricht für die Politik: Anscheinend ist durch die Impfkampagnen das Potenzial der Impfwilligen weitgehend ausgeschöpft worden, während ein harter Kern der Impfskeptiker unerreichbar bleibt. Denn nur ein geringer Anteil der bislang Nichtgeimpften hat auf jeden Fall (2 Prozent) oder eher (3 Prozent) vor, sich in den nächsten acht Wochen impfen zu lassen. Mit 7 Prozent sind die Unentschlossenen ebenfalls eine kleine Gruppe.

Der Rest will sich auch weiterhin nicht impfen lassen. Erwähnenswert ist jedoch, dass die Befragung vor dem Bekanntwerden der neuen Omikron-Variante stattfand, die derzeit viele Menschen ängstigen dürfte. Es gibt auch eine gute Nachricht: 56 Prozent der Ungeimpften halten es für möglich, nach der Zulassung von Corona-Totimpstoffen ihre ablehnende Meinung zu ändern.

Mit Novavax steht ein solcher traditioneller Impfstoff wohl kurz vor der Zulassung und Markteinführung in Europa.

Impfprämien wären wahrscheinlich wirkungslos

Etwa jeder zehnte (11 Prozent) glaubt, dass seine Impfbereitschaft zunimmt, wenn unabhängig von der Impfquote alle Corona-Beschränkungen in Deutschland aufgehoben würden. Impfprämien oder andere Belohnungen würden dagegen nicht viele Menschen zum Impfen motivieren (5 Prozent).

Die Umfrage zeigt ferner, dass Zwang und Druck eine Gegenreaktion erzeugen. Zwischen 27 und 29 Prozent der Nichtgeimpften sagen, dass sie sich erst recht nicht impfen lassen würden, wenn Ungeimpfte auf eine noch stärkere gesellschaftliche Ablehnung stoßen würden oder überall im Freizeitbereich die 2G-Regel eingeführt würde.

Die Studie verdeutlicht auf, dass sich die bislang Ungeimpften in ihren Einstellungen von der Gesamtbevölkerung stark unterscheiden und zum großen Teil an Verschwörungstheorien glauben. So sind 89 Prozent der Befragten der Meinung, dass nicht alle Stimmen aus der Wissenschaft gehört werden. Deutschlandweit teilen jedoch nur 42 Prozent der Bürgerinnen und Bürger diese Ansicht.

Genauso viele Ungeimpften werfen den Medien vor, einseitig zu berichten (deutschlandweit 34 Prozent). Die Aussage, dass es keine eindeutigen Beweise für die Existenz des Coronavirus gibt, wird lediglich von 8 Prozent der ganzen Bevölkerung, aber von jeden fünften Ungeimpften geteilt.