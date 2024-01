In einer Schule in St. Leon-Rot ist es zu einer Gewalttat gekommen, bei der eine Schülerin angegriffen und getötet wurde. Es handele sich offenbar um eine Beziehungstat.

Im Löwenrot-Gymnasium in St. Leon-Rot ist es am Donnerstagvormittag gegen 10.20 Uhr zu einer Gewalttat gekommen, bei der eine Schülerin angegriffen und getötet wurde. Wie die Polizei nun bekannt gibt, handelte es sich offenbar um eine Beziehungstat. Der Täter befinde sich auf der Flucht. Er soll ebenfalls ein Schüler sein.

Es kam zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften in dem Schulgebäude in der Straße „Im Schiff“. Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Schule.

Schüler werden an einer Sammelstelle betreut

Einsatzkräfte evakuierten die Schule. Die Schüler werden an einer Sammelstelle betreut. Eine Gefahr für diese oder Dritte besteht nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Polizei und Rettungskräfte sind weiterhin im Einsatz. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind Notfallseelsorger, 15 bis 20 Polizeifahrzeuge und Kriminalpolizei sowie Feuerwehr vor Ort.