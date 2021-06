Wegen Folgen der Corona-Krise

Grün-Schwarz: 1,2 Milliarden Euro Schulden im Nachtrag

Die grün-schwarze Koalition will mit dem geplanten Nachtragshaushalt insgesamt 1,2 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Das bestätigten Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz und sein CDU-Kollege Manuel Hagel am Mittwoch in Stuttgart.