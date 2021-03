Gründe für die Wahlniederlage: „Die Südwest-CDU ist nur ein Anhängsel der Bundespartei“

Nichts ist mehr, wie es einmal war. Die traute Eintracht im Süden, jahrzehntelang eine Konstante deutscher Politik, ist dahin. Die Iller, deren Oberlauf seit 1806 die Grenze zwischen Württemberg und Bayern darstellt, ist seit zehn Jahren auch eine harte politische Grenze. Jahrzehntelang marschierten Baden-Württemberg und Bayern im Gleichschritt, die Südschiene war fest in den Händen der Union.

In Stuttgart regierte die CDU so unangefochten wie die CSU in München. Einen Machtwechsel wie im Bund 1969, 1982/83 oder 1998 oder wie in etlichen Ländern kannten die Badener und Württemberger so wenig wie die Altbayern, Schwaben und Franken.

Wahlniederlage 2011 galt als Betriebsunfall