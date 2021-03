Grüne denken über Personal und Ministerien nach: Wer rückt auf und was macht eigentlich Boris Palmer?

Der Erfolg war nicht zu übersehen. Der Raum für Fraktionssitzungen wurde den Grünen – auch aufgrund der Abstandsregeln – zu klein, also trafen sich die frisch Gewählten am Dienstag im Plenarsaal. Der war so gut gefüllt wie sonst nur bei Landtagssitzungen. Bald ausscheidende Minister, Neulinge im Landtag, Mitarbeiter der Abgeordneten.

Um die Entwicklung noch mehr zu verdeutlichen, hob Ministerpräsident Winfried Kretschmann eine Landkarte in die Luft. Als er 1980 in den Landtag einzog, war Baden-Württemberg das Stammland der CDU, die Wahlkreise schwarz. 2021 ist die Karte grün gefärbt.