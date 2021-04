Grüne debattieren auf Parteitag in Heilbronn über Koalitionspläne

Auf dem Parteitag der Grünen Baden-Württemberg am Wochenende werden die Kandidaten für die Bundestagswahl aufgestellt. Aber nicht nur das: auch die Koalitionspläne der Grünen mit der CDU werden debattiert.

Parallel zum Start der Koalitionsverhandlungen mit der CDU kommen die Südwest-Grünen am Wochenende zu einem Parteitag zusammen. In Heilbronn will der Landesverband seine Liste mit Kandidaten für die Bundestagswahl aufstellen.

Das Treffen findet größtenteils online statt. Den Bewerberinnen und Bewerbern für die Listenplätze ist freigestellt, ob sie sich digital oder in Präsenz vorstellen. Um den Listenplatz 1 wird eine Kampfkandidatur erwartet: Die beiden Bundestagsabgeordneten Franziska Brantner und Agnieszka Brugger treten gegeneinander an.

Interessant wird vor allem die Aussprache zur politischen Lage und zu den Koalitionsgesprächen, die am Donnerstag begonnen haben. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird der Basis erklären, warum er erneut mit den Christdemokraten regieren will und warum er sich gegen eine Ampel mit SPD und FDP entschieden hat.

Längst nicht jeder in der Ökopartei ist glücklich mit einer Neuauflage von Grün-Schwarz. Am Gründonnerstag hatte es einen Eklat gegeben, weil der Landesvorstand lieber eine Ampel als eine Fortsetzung der Koalition mit der CDU wollte. Es kam zur Machtprobe mit Kretschmann. Am Ende stimmte der Vorstand aber mit Zwei-Drittel-Mehrheit zu.