Grüne Vorschläge für mehr Gleichberechtigung im Land

Dutzende Aspekte sind aufgelistet, von der medizinischen Versorgung von Frauen im ländlichen Raum oder von weiblichen Gefangenen bis zum Ausschluss der Teilnahme an Messen oder Veranstaltungen – wie der Expo Dubai –, wenn Machthaber im Veranstalterland Frauenrechte missachten. Vom Innenministerium werden verpflichtende Fortbildungen in der Polizei zur Sensibilisierung und zur Erkennung von Anzeichen für häusliche oder sexualisierte Gewalt verlangt. Oder der vom Ministerium für Wohnen, in der anstehenden Fortschreibung des Landesentwicklungsplans, die unterschiedlichen Lebensrealitäten der Geschlechter ins Zentrum der Arbeit zu rücken. „Landeseigene Institutionen dürfen keine die Gleichstellung schädigenden Projekte finanzieren“, heißt es unter vielem anderen in den Vorschlägen für das Finanzministerium. „Wer was erreichen will, muss neue Wege gehen“, sagt Aya Krkoutli, „oder auf jeden Fall die alten verlassen“.