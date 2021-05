Grünen stellen ihre Regierungsseite der Fraktion vor

Die Liste der grünen Regierungsmitglieder steht. Die Namen sollen an diesem Montag in der Sitzung der Grünen-Fraktion vorgestellt werden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Fraktions- und Parteikreisen erfuhr. Bei dem Treffen soll auch der Fraktionsvorstand neu gewählt werden. Als Vorsitzender tritt erneut Andreas Schwarz (41) an.

Veränderung mit Grenzen: Nicht alle Posten werden neu besetzt

Kultusministerin wird wie erwartet die bisherige Staatsministerin Theresa Schopper (60). Die frühere bayerische Grünen-Chefin tritt die Nachfolge von Kultusministerin Susanne Eisenmann an, die sich nach ihrem Scheitern als CDU-Spitzenkandidatin aus der Politik zurückziehen will. Staatssekretärin wird die bisherige Fraktionsvize und Bildungsexpertin Sandra Boser (44).

Für Wissenschaft bleibt Theresia Bauer (56) zuständig, auch Kunst-Staatssekretärin Petra Olschowski (55) behält ihr Amt. Die Minister Winfried Hermann (68/Verkehr) und Manne Lucha (60/Soziales) waren sowieso gesetzt.

Für den scheidenden Umweltminister Franz Untersteller rückt die bisherige Grünen-Fraktionsvize Thekla Walker nach. Als Staatssekretär bekommt die 52-Jährige den bisherigen Bevollmächtigen beim Bund, Andre Baumann (48), zur Seite gestellt.

Schon am Sonntag war bekannt geworden, dass der Bundestagsabgeordnete Danyal Bayaz (37) neuer Finanzminister wird. Finanz-Staatssekretärin bleibt Gisela Splett (54).

Grüne Staatssekretärin im neuen CDU-geführten Ministerium für Wohnen und Landesentwicklung soll die bisherige Vize-Fraktionschefin Andrea Lindlohr (46) werden.

Nach dem Abgang von Walker, Boser und Lindlohr aus der Fraktionsspitze müssen die grünen Abgeordneten zumindest auch drei neue stellvertretende Vorsitzende bestimmen.