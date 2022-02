Der Schul-Alltag läuft weiter – welche Anstrengungen das für die Lehrerinnen und Lehrer mit sich bringt, möchte Sabine Fellhauer zeigen.

Die Lehrerin der Mannabergschule Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) gibt für ihren Gastbeitrag gleich einen Tipp mit: „Der Text darf gerne mit einem kleinen Augenzwinkern gelesen werden, obwohl der Inhalt auf tatsächlichen Begebenheiten beruht.“

Ankunft der Lehrer in der Schule – gibt es neue Corona-Fälle?

Infoboard checken. Wer ist krank? Gibt es neue Corona-Fälle in meiner Klasse?

7.40 Uhr – drei Kinder ohne Tests

Kollegin A holt ihre Klasse rein und kontrolliert dabei deren Tests. Mist… drei Kinder ohne Test. Kollegin A ruft bei diesen drei Kindern zu Hause an. Der Rest der Klasse wartet im Klassenzimmer. Die Kinder ohne Test werden von Kollegin A nachgetestet. Toll! Alle sind negativ. Wir können mit dem Unterricht beginnen.

Zur gleichen Zeit findet bei Kollegin B der Kohortentest in der Schule statt. Kollegin B hat Glück…alle Kinder sind negativ. 20 Minuten später beginnt der Unterricht.

8.35 Uhr – nachtesten, nachtesten, nachtesten

Weiterer Kohortentest in einer anderen Klasse. Die gemeinsame Testung hat gerade begonnen, da kommt ein verspätetes Kind hinzu. Hinsetzen, warten, wird nachgetestet. Kind B ist die Flüssigkeit ausgelaufen. Hände waschen, hinsetzen, wird nachgetestet.

Kind C fällt vom Stuhl und reißt Testmaterial mit. Nicht schlimm! Erst mal trösten, Kühli holen, wir warten. Kind wird nachgetestet. Kind D stellt fest: bei mir ist gar keine Flüssigkeit drin! Kinder EFGH können auch keine Flüssigkeit entdecken. Zum Glück haben E und G ihre nur übersehen. F und H werden nachgetestet. Jetzt haben alle ihren Deckel drauf…Freude!! Jetzt drei oder vier Tropfen auf den Teststreifen. „Oh nein! Mir ist alles draufgetropft! Alles ist jetzt lila!“ Nicht schlimm! Wird nachgetestet.

Alle sind jetzt getestet. Juhuuu! Doch: Kollegin C hat Pech: Zwei Kinder sind positiv! Ruhe bewahren und betroffene Kinder separieren (am besten, ohne dass diese anfangen zu weinen) und noch einmal testen. Wie vermutet, sind diese Tests wieder positiv. Kollegin C muss deren Eltern anrufen und die Kinder abholen lassen. Der Rest der Klasse wartet.

40min später kann der Unterricht beginnen…ach nein! Wir sind ja jetzt Kohorte und müssen separat in die Pause und daher vor allen anderen nach draußen gehen. Kollegin C fragt sich, wann sie denn dann mal Pause machen kann. Leider gar nicht!

Frühstückspause – keine Zeit zu essen oder für einen Kaffee

Kollege D kommt gemeinsam mit einem Kind ins Lehrerzimmer. Alle anwesenden Kollegen verstummen und schauen mit großen Augen. Schon wieder ein neuer Corona-Fall? Kollege D beruhigt… das Kind braucht nur ein Pflaster.

Kollegin E kommt ebenfalls ins Lehrerzimmer. Überraschung: Auf ihrem Tisch klebt ein Zettel. Das krank gemeldete Kind von heute Morgen ist positiv. Die Klasse von Kollegin E ist also jetzt auch Kohorte. Sie überlegt: Was bedeutet das jetzt für mich?

Ich muss die Kernzeit informieren, eine Mail an die Eltern schicken, dass die Klasse nach Schulschluss dort nicht mehr betreut werden kann, der geplante Sportunterricht von kommender Stunde kann so nicht stattfinden, weil wir nur draußen Sport machen dürfen und ab heute müssen wir uns täglich in der Schule testen.

Kollegin E wird vom Läuten aus ihren Gedanken gerissen. Ihre „Pause“ ist vorbei. Schade – es war keine Zeit zu essen oder einen Kaffee zu trinken. Egal, jetzt kümmert sie sich erst mal um die ganze weitere Organisation und rennt dann schnell ins Klassenzimmer, denn der Unterricht hat begonnen.

Große Pause – 300 Einzelteile auf 20 Tütchen verteilen

Ein kleiner Teil des Kollegiums ist im Lehrerzimmer (alle anderen betreuen ihre Kohortenklasse). Es werden große Kartons ins Zimmer getragen. Die neuen Tests sind da. Eigentlich mittlerweile Alltag. Doch heute erwartet uns eine Überraschung: Es gibt diesmal keine 5er-, sondern 20er-Tests. Naja auch ok...

Hoppla, doch nicht ok! Die SchülerInnen bekommen keine 20er Packungen mit nach Hause. Wir müssen jedem Kind fünf Tests (bestehend aus drei Teilen) „herauszählen“, denn sonst reichen die Packungen nicht aus.

Aha… wir sollen also jedes Kind 15 Einzelteile in den Ranzen packen lassen? Keine gute Idee! Dann also in Tütchen packen. Bei der Klasse von Kollege F wären das 300 Einzelteile, die auf 20 Tütchen verteilt werden müssten.

Kollege F überlegt: Soll ich das nach Schulschluss machen? Oder besser während der Schulzeit? Statt Kunst lieber Tütchen packen? Natürlich nicht! Also doch nach Schulschluss… ach nein, da habe ich ja schon die Elterngespräche. Kollege F verschiebt die Entscheidung auf später.

Schultag neigt sich dem Ende zu – wie leicht macht es sich die Schule wirklich?

Alle Kollegen denken daran, neue Tests auszugeben und die Test für die Schultestung auf den Plätzen der Kinder vorzubereiten. Dann geht es morgen schneller und wir verlieren möglichst wenig Unterrichtszeit.

Wer nimmt denn die Hausaufgaben für die sieben fehlenden Kinder aus Klasse XY mit? Zum Glück wurde alles schon von der Kollegin vorbereitet und kann mitgenommen werden. Alle Kinder sind gegangen und in der Schule kehrt langsam Ruhe ein.

Puh, dieser Tag ist geschafft! Jeder Kollege kümmert sich nun um Unterrichtsvorbereitung, Elterngespräche, Zeugnisse und so weiter. Also das, was zu unserem Beruf dazugehört.

Am Nachmittag checken wir nochmal unsere Mails. Viele davon lassen sich mit diesem Satz zusammenfassen: „Die Schule hat es sich mal wieder leicht gemacht.“

Leicht? Nein, leicht ist im Moment gar nichts! Eher sogar schwer!

Trotzdem kommen wir jeden Tag motiviert in die Schule. Mit dem Ziel, für „unsere“ Kinder das Beste zu leisten, ihnen den Stoff so zu vermitteln, wie sie es verdient haben, sie emotional aufzufangen, wenn ihnen das Ganze zu viel wird und ihnen das Gefühl zu geben, dass wir alle gut füreinander da sein wollen. Außerdem eint uns die Hoffnung, dass wir bald wieder unseren Beruf so ausüben dürfen, wie wir ihn uns damals ausgesucht haben!

Denn: Manchmal kann man einfach nichts anderes machen, als weiter… Am besten gemeinsam.