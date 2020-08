Hacker-Angriffe häufen sich: IT-Zentrum in Karlsruhe soll Finanzdaten schützen

Schon der Anhang einer Email kann eine ganze Behörde lahmlegen. Im Kampf gegen Hacker stellt sich Baden-Württemberg mit einem IT-Sicherheitszentrum in Karlsruhe neu auf. Doch die Experten kommen oft zu spät - und können dann nur noch Schlimmeres verhindern.

Für den Hasen wird es ein tödlicher Wettlauf. 73 Mal misst er sich mit dem Igel, nur um festzustellen: Der ist bereits im Ziel angekommen. Beim 74. Wettrennen bricht der Hase zusammen und stirbt. Dass im Ziel jeweils die Frau des Igels wartete, hat er in dem Märchen aus dem 19. Jahrhundert nie erfahren. Tarnen, täuschen, schnell sein.

Für 24 Mitarbeiter an der Moltkestraße 50 in Karlsruhe ist es das tägliche Geschäft. Das IT-Sicherheitszentrum des Landes in der Oberfinanzdirektion hat Anfang des Jahres seine Arbeit aufgenommen und gab nun einen Einblick.

„Wir stellen ständig Angriffe fest”, sagt Matthias Eder. Der Leiter des Landeszentrums für Datenverarbeitung spricht von einer hohen vierstelligen Anzahl an Trojanern, die alleine in diesem Jahr abgeblockt wurden.