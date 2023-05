Hagel und Regen lösen Überschwemmungen aus

Unwetterartige Regenfälle haben am Sonntagnachmittag im Landkreis Tuttlingen „erhebliche“ Überschwemmungen und hohe Sachschäden verursacht.

Das Polizeipräsidium Konstanz teilte am Abend mit, extreme lokale Hagel- und Regenfälle hätten binnen Minuten für vollgelaufene Keller, fortgeschwemmte Umzäunungen, Flurschäden und Fahrzeug- und Gebäudeschäden gesorgt. Flüsse und Bäche traten über ihre Ufer. Besonderer Schwerpunkt der Unwetter waren die Gemeinden Schura, Durchhausen und Talheim.

In Trossingen war eine Straße über Stunden hinweg einsatzbedingt voll gesperrt. Ein Auto sei dort an der im Aufbau befindlichen Feuerwehrabsperrung vorbei in den überfluteten Bereich gefahren, hieß es. Wegen eines Motorschadens musste die Feuerwehr dann beide Insassen aus ihrem Fahrzeug befreien.

In Durchhausen waren mindestens 20 Gebäude entlang des Schönbachs von den Unwetter-Folgen betroffen. Die Hauptstraße war auch dort über mehrere Stunden gesperrt. In Talheim waren mehrere Gebäude und die Festhalle gefährdet. Im Einsatz befanden sich alle verfügbaren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Trossingen, Aldingen, Durchhausen, Gunningen und Talheim.

Erste vorsichtige Schadensschätzungen der Einsatzkräfte vor Ort gehen in die Hunderttausende, wie die Polizei weiter mitteilte. Über Personenschäden sei bislang nichts bekannt. Die Aufräumarbeiten würden noch bis spät in die Nacht andauern, mit Verkehrsbehinderungen im Einsatzgebiet sei zu rechnen.