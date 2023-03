Die Kommunalisierung der Stromversorgung kann ein gutes Instrument sein. Die private Bürgerhand, wie in Schönau, ist das Allerbeste. 100 Prozent Erneuerbare müssen ja in jedem Dorf, jedem Haus, jedem öffentlichen Gebäude verwirklicht sein. Ein tolles Konzept wird gerade in Kirchberg an der Jagst angegangen, wo mit bürgerlichen Investitionen eine ganze Solarfabrik gebaut werden soll. Mit diesem furchtbaren Krieg gibt es ein totales Erwachen in der Gesellschaft. Die Bürger beginnen die Energieversorgung jetzt selbst in die Hand zu nehmen.