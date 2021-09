Beben mit Millionenschaden

Hans Pfarr aus Albstadt hat das größte Erdbeben in Baden-Württemberg im Jahr 1978 miterlebt

„Es hat gschüttelt“ – ein Satz, den man in Albstadt oft hört. In der Stadt auf der Schwäbischen Alb gibt es häufig Erdbeben. Auch am Oberrheingraben wackelt es regelmäßig. Wie sich das anfühlt, weiß Hans Pfarr aus Albstadt nur zu gut.