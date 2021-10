20 Menschen evakuiert

Hausbrand in Villingen-Schwenningen verursacht Schaden in Millionenhöhe

Ein Sachschaden in Höhe von 1,5 Millionen Euro und zwölf Bewohner mit einer leichten Rauchgasvergiftung ist die Bilanz eines Hausbrandes in Villingen-Schwenningen an diesem Montag. Das weitestgehend zerstörte Haus konnte durch das Technische Hilfswerk gesichert werden.