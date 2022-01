Kreis Konstanz

Hausbrand wegen Staubsauger: Zwei von drei Hunden verenden

Als es in einer Doppelhaushälfte in Stockach (Kreis Konstanz) anfing zu brennen, war Frauchen nicht zuhause. Zwei ihrer drei Hunde verendeten an dem giftigen Rauch, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.