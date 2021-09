Die grün-schwarze Landesregierung hatte den Ressorts für 2022 einen Korridor von zusätzlichen Ausgaben in Höhe von insgesamt 345 Millionen Euro zugestanden. Tatsächlich haben die Ministerien aber Bedarfe in einer Gesamthöhe von 2,4 Milliarden Euro reklamiert.

Im Mai hatte Baden-Württembergs Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) mit Blick auf die künftigen Haushalte die grün-schwarze Koalition zur Sparsamkeit ermahnt: „Da wird Schmalhans Küchenmeister sein.“

Doch in den Ministerien, auch in Strobls Haus, will man sich nur ungern bescheiden, wie die internen Wunschlisten zeigen. So hatte die Regierung den Ressorts für den Haushalt 2022 einen Korridor von zusätzlichen Ausgaben in Höhe von insgesamt 345 Millionen Euro zugestanden.

Tatsächlich haben die Ministerien aber Bedarfe in einer Gesamthöhe von 2,4 Milliarden Euro reklamiert. Inklusive gut 4.200 zusätzlicher Stellen im Etat. Dazu zählen auch befristete Stellen, die verlängert werden.