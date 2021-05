Heidelberg möchte Innenstadt neu beleben

Die deutschen Innenstädte sind in Not. 120 000 Geschäfte werden nach Schätzung der Handelsverbandes durch die Corona-Krise vom Markt verschwinden.

Es besteht große Sorge, dass man nach einer Pleitewelle die Innenstädte nicht mehr wiedererkennt. Alexander Handschuh, Sprecher des Städte- und Gemeindebundes

Wie werden unsere Städte nach einem solchen Aderlass aussehen? Wie können leere Läden wieder belebt werden? Werden die Menschen weiter nur noch vom heimischen Sofa aus Waren bestellen? Diese Fragen treiben derzeit Kommunen in ganz Deutschland um.

Heidelberg plant zukunftsfähige Innenstadt

In Heidelberg wollte man Geschäftsschließungen nicht länger untätig hinnehmen. Eine Task-Force von Unternehmern, Citymarketing, IHK und städtischen Experten organisierte sich zusammen. Ihr Ziel: Eine attraktive und zukunftsfähige Innenstadt sichern.

Dabei geht es der Stadt am Neckar noch gut. „Wir haben im Vergleich zu anderen Städten mit Großflächenläden nur wenig Leerstände“, sagt der Amtsleiter für Wirtschaftsförderung, Marc Massoth. Er leitet die Einsatzgruppe. Die Leerstände beziffert er auf um die zehn.

Wir brauchen ein Stadterlebnis, nicht nur das Shoppen. Marc Massoth, Amtsleiter für Wirtschaftsförderung

Sein Mittel gegen verödende Innenstädte heißt „Nutzungsmischung“. Diese ist bereits in Heidelberg vorhanden: Gastronomie, Einzelhandel, Arztpraxen, Kitas und Schule sorgen schon jetzt in der zentralen Achse der Hauptstraße und ihren Seitengassen für Vielfalt. „Das zu halten, ist die Herausforderung“, erklärt Massoth. Ergänzend will er den vielen Forschungsinstituten und der Universität Raum geben, in dem sie wissenschaftliche Themen präsentieren. „Wir brauchen ein Stadterlebnis, nicht nur das Shoppen.“

Um die Leere in den Geschäften zu kaschieren klebte die Stadt Folien auf die Glasscheiben. Sie zeigen eine mögliche künftige Nutzung: etwa schicke Schuhe und Delikatessen. Solche Nutzungskombinationen findet auch Baden-Württembergs Städtetagspräsident und Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) zukunftsweisend. Leerstände müssen vermieden werden, weil diese den noch verbliebenen Geschäften schaden. „Es besteht die Gefahr eines Trading-Down-Effekts, wenn keine Nutzer oder auch Zwischennutzer gefunden werden“, so Kurz. In Einzelfällen könnten auch die Kommune oder das Land eventuelle Mietlücken überbrücken. Dies funktioniert jedoch nur als Startimpuls. In Nordrhein-Westfalen erfülle ein Innenstadtfonds diese Aufgabe.

Verhandlungen zwischen Mietern und Vermietern

Dreh- und Angelpunkt im Kampf gegen verwaiste Innenstädte sind neben der Online-Konkurrenz für den stationären Handel die Mieten. Deshalb setzt die Heidelberger Task-Force auf Gespräche mit Eigentümern über verringerte Mieten oder Stundungen. Dafür ist eine „Kümmererin“ im Einsatz, die auch für eine gesunde Mischung sorgen und den fünften Burgerladen auf der Hauptstraße verhindern soll. Im vergangenen Jahr gelangen drei Vermittlungen zwischen Eigentümern und Nutzern. Das sind weit weniger als in normalen Jahren. „Jeder pokert in der jetzigen ungewissen Situation“, so Massoth.

Da geht es um das Gemeinwohl. Carsten Kühl, Chef des Instituts für Urbanistik

Lange Leerstände sind den Kommunen ein Dorn im Auge, aber sie können wenig dagegen tun. Der Chef des Instituts für Urbanistik, Carsten Kühl, hält Corona für einen Anlass, rechtliche Regelungen zu schaffen. Diese sollen verhindern, dass Immobilienfonds ihre Gebäude aus Spekulationsgründen lange leer stehen lassen. Hintergrund sei die Befürchtung gering dotierter Mietverträge durch den Kapitalmarkt abzuwerten. Kommunen müssten den Zwangsverkauf einleiten können und das Vorkaufsrecht erhalten. „Da geht es um das Gemeinwohl“, sagt er. Kritiker geben zu bedenken, dass sich die wenigsten Kommunen den Kauf von Gewerbeimmobilien derzeit leisten könnten.

Mehr Grün in der Heidelberger Innenstadt

Die Gemeinden müssten den öffentlichen Raum neu verteilen, sagt Kühl. Dadurch gestalten sie ihre Kerne attraktiver. Das Ziel müsse sein: Mehr Grün, weniger Platz für Autos. Wolfgang Aichinger von der Denkfabrik Agora Verkehrswende erhebt weitere Forderungen. Er möchte die Versiegelung in den Städten zurücknehmen, um mehr Lebensqualität zu erreichen. Dadurch sind auch die heißen Sommer durch Grünanlagen und Zugang zu Wasser erträglicher. Zudem könnte die Außengastronomie davon profitieren. Dafür will der Raumplaner vor allem Parkhäusern und -plätzen umgestalten.

Menschen verbringen mehr Zeit in der Öffentlichkeit

Kurz beobachtet hierzulande eine „Mediterranisierung“ des Lebens. Damit meint er eine zunehmend südländische Lebensweise. Die Menschen verbrächten mehr Zeit im öffentlichen Raum. „Das verlangt den Kommunen ab, insbesondere Verkehrsflächen neu zu verteilen.“ Mehr und attraktivere Plätze, Grünflächen und Möblierung könnten wieder mehr Menschen in die Citys locken. „Da ist noch Luft nach oben“, so Kurz.