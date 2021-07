Heidelberger Chefvirologe erklärt: Darum sollten wir weiterhin Maske tragen

Mutationen, Inzidenzwert, Masken: Der Heidelberger Virologe Hans-Georg Kräusslich berät die Landesregierung und sagt: „Mein Gefühl ist, dass man stärker in soziale Brennpunkte reingehen müsste.“

Impfen in sozialen Brennpunkten

Die Politik hört in der Pandemie auf Wissenschaftler - meistens jedenfalls. Die Landesregierung hört sich aber an, was Hans-Georg Kräusslich zu sagen hat.

Der Virologe und ärztliche Direktor des Uniklinikums Heidelberg erklärt im Interview mit BNN-Redakteur Sebastian Raviol, wie er Schulunterricht im Herbst für vertretbar hält.

Außerdem spricht Kräusslich über seinen Fehler zu Beginn der Pandemie und welche Gefahr nun von Mutationen ausgeht.