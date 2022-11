Formiert sich das grün-rot-alternative Lager im Heidelberger Oberbürgermeister-Wahlkampf neu, um Theresia Bauer (Grüne) vielleicht im zweiten Anlauf auf den Chefsessel im Rathaus zu verhelfen? Zieht sich SPD-Kandidat Sören Michelsburg zurück? Das sind aktuell die spannendsten Fragen, nachdem die Ex-Wissenschaftsministerin im ersten Wahlgang weit abgeschlagen auf Platz zwei landete. Am 27. November müssen die Heidelberger noch einmal wählen.

Der parteilose Amtsinhaber Eckart Würzner erreichte am Sonntag 45,9 Prozent der Stimmen und verfehlte die absolute Mehrheit damit nicht weit – seine prominente Herausforderin hingegen kam nur auf 28, 6 Prozent der Stimmen.

Verblüffend schlechtes Ergebnis für die frühere Forschungsministerin Bauer in Heidelberg

Sichtlich verblüfft waren politische Akteure und interessierte Bürger am Wahlabend. Viele hatten eher ein knappes Rennen zwischen der 57-jährigen Landtagsabgeordneten Bauer und dem 61-jährigen OB erwartet, zumal Würzner bereits 16 Jahre im Amt ist und sich nach so langer Zeit vielerorts eine Wechselstimmung entwickelt.

Ich habe mich noch nicht entschieden. Sören Michelsburg, OB-Kandidat der SPD

Die Schlüsselrolle kommt vor dem zweiten Wahlgang nun dem SPD-Kreisvorsitzenden und Stadtrat Sören Michelsburg zu. Für ihn stimmten bei der OB-Wahl 13,5 Prozent der Wähler. „Ich habe mich noch nicht entschieden – und auch die Partei nicht“, erklärt Michelsburg auf BNN-Anfrage zum Thema zweiter Wahlgang.

An diesem Montagabend seien Gespräche im Kreisvorstand und in der Gemeinderatsfraktion geplant, am Dienstag wolle die SPD Heidelberg im Ganzen über das weitere Vorgehen beraten. „Wir werden vielleicht am Dienstag, spätestens am Mittwoch entscheiden, was wir tun“, sagt der 34-jährige SPD-Kandidat. Eine Tendenz zum Rückzug allerdings lässt sich aus seinen weiteren Äußerungen ablesen.

„Ich habe immer gesagt, im zweiten Wahlgang sollen diejenigen antreten, die auch eine Chance haben, Oberbürgermeister zu werden“, erläutert Michelsburg. Es sei sinnlos anzutreten, um am Ende zehn Prozent zu holen. „Unsere Inhalte habe ich ja rübergebracht. Es geht darum, ob wir einen Wechsel hinbekommen.“ Er werde noch mit den Grünen sprechen, mit den Linken habe er bereits ein Gespräch gehabt – es sei alles noch im Fluss.

Prominente Grünen-Politikerin will mit fast allen Konkurrenten sprechen

Am Wahlabend standen Michelsburg und Bauer im Rathaussaal zeitweise so vertraut nebeneinander, dass Uneingeweihte den jungen Mann für einen Angehörigen der Grünen-Politikerin hätten halten können. Bauer erklärte am Sonntag sofort, dass sie weiter um die OB-Stelle kämpfen werde. Dafür will sie nun mit den meisten der acht Mitbewerber sprechen – in der Hoffnung, dass sie im zweiten Wahlgang zurückziehen und so ihre eigene Ausgangsposition stärken. „Wir haben die Gespräche terminiert“, sagt Bauer am Montagnachmittag.

Alle dachten, es ist alles möglich. Theresia Bauer über die Stimmung im Wahlkampf

Wie sie sich ihr schlechtes Abschneiden, selbst in Grünen-Hochburgen wie der Bahnstadt, erklärt? „Wir hatten zu wenig Mobilisierung“, meint die prominente Bewerberin. Sie verweist darauf, dass in der schicken Öko-Siedlung Bahnstadt sehr viel weniger Menschen zur Wahl gingen als bei den Landtagswahlen 2021. Damals hatte Bauer das Direktmandat in Heidelberg mit triumphalen 41,6 Prozent der Stimmen gewonnen. Im Ringen um den Chefsessel im Rathaus hat sich Bauers Rolle nun verkehrt: von der Stimmenkönigin zur Unterlegenen.

„Alle dachten, es ist alles möglich“, sagt sie über die Stimmungslage im Wahlkampf. Zugleich warnte sie in den vergangenen Tagen selbst stets davor, dass OB-Wahlen eine eigene Welt seien und man Ergebnisse anderer Wahlen nicht eins zu eins übertragen könne.

Würzner erhielt mehr Stimmen als Bauer und der SPD-Mann zusammen

Nun geht es um die Mission Aufholjagd. Rechnet man die Stimmenanteile von Bauer und von SPD-Mann Michelsburg zusammen, hätten sie Amtsinhaber Würzner allerdings auch vereint nicht geschlagen: auf 42,1 Prozent kamen beide zusammen – das sind 3,8 Prozent weniger als Würzner alleine. Auch die 3,6 Prozent des Linken-Stadtrats Bernd Zieger obendrein hätten also nicht ausgereicht.

Insgesamt neun sehr unterschiedliche Bewerber waren zur OB-Wahl angetreten. Sechs der Kandidaten erhielten lediglich 0,5 bis knapp vier Prozent der Stimmen. Darunter war auch Gemeinderat Björn Leuzinger von der Satirepartei „Die Partei“ – seinen Namen kreuzten 1,8 Prozent der Wähler an.

Die Keramikkünstlerin, Studentin und Parteienkritikerin Sofia Leser (27) erhielt 3,8 Prozent der Stimmen. Auch mit ihr will Bauer sprechen, obwohl Leser ihr und Würzner noch vor wenigen Tagen auf einer Podiumsveranstaltung offen die Glaubwürdigkeit absprach. „Was die Förderung der Clubkultur angeht, haben wir den gleichen Ansatz“, betont Bauer dennoch Gemeinsamkeiten.

Man kann seine Wählerstimmen nicht irgendwohin transportieren. Theresia Bauer über offene Wahlempfehlungen

Auf offene Wahlempfehlungen für ihre Person hofft Bauer nach eigenen Worten weniger. „Man kann seine Wählerstimmen nicht irgendwohin transportieren“, sagt sie. Aber sie hoffe, dass Mitbewerber zurückziehen und erklären, dass sie es für einen generellen Wechsel im Rathaus tun.

Wer aus der bunten Schar wieder antritt, ob sich ihre Wähler im zweiten Wahlgang anders entscheiden oder überhaupt wieder zur Wahl gehen – das sind weitere spannende Fragen. Sowohl Würzner als auch Bauer haben angekündigt, bis zur endgültigen Entscheidung am 27. November nochmal kräftig Wahlkampf zu machen. „Das ist ein klarer Wählerauftrag an mich“, so kommentierte der aktuelle OB sein Ergebnis.