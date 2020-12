Angehörige von Senioren in Pflegeeinrichtungen müssen derzeit viel Rücksicht auf ihre Lieben nehmen. Dennoch sieht der größte Altenhilfeträger im Südwesten Verbesserungsbedarf, vor allem was Tests angeht.

Schutz vor Corona in Heimen

Die Evangelische Heimstiftung fordert von der baden-württembergischen Landesregierung, Corona-Tests für Besucher von Pflege- und Seniorenheimen verbindlich zu machen. Zwar sei das Tragen einer Maske obligatorisch, aber nicht der Abstrich, erklärte der Hauptgeschäftsführer des größten Altenhilfeträgers im Südwesten, Bernhard Schneider, am Freitag in Stuttgart. „In einzelnen Fällen können sich Heime auf das Hausrecht berufen. Wenn aber Besucher den Test verweigern, gibt es wenig Spielraum“, so Schneider.

Laut Verordnung ist der Besuch in Krankenhäusern sowie stationären Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf nur mit einem negativen Antigentest oder einem hochwirksamen Atemschutz wie der FFP2-Maske möglich. Damit haben Besucher die Option, auf den Test zu verzichten.

„Aber auch negative Tests sind kein Freischein, um die Maske abzunehmen und die Oma zu umarmen“, sagte Schneider. Das Einhalten der Abstand- und Hygieneregeln werde in den 90 Heimen des Trägers streng kontrolliert. Im Zweifel würden auch Hausverbote erteilt.