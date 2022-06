Hintergründe für tödliche Amokfahrt in Mannheim noch unklar

Ein 36-Jähriger hat in Mannheim auf der Flucht vor der Polizei vier Fahrradfahrer mit seinem Auto angefahren. Eine Frau stirbt, drei weitere Menschen sind schwer verletzt.

Täter liegt in Klinik

Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim werfen dem Mann vor, kurz nach 18 Uhr am Sonntagabend seinen 69-jährigen Vater in Ellerstadt (Rheinland-Pfalz) erschlagen zu haben.

Danach sei der mutmaßliche Täter noch vor Eintreffen der Ordnungshüter mit seinem Auto vom Tatort in Richtung Mannheim gerast. Dort kollidierte er mit der Radfahrergruppe und flieht erneut – diesmal zu Fuß, weil sein Fahrzeug beschädigt ist.

Dann soll er nach Polizeiangaben in den angrenzenden Rhein gesprungen sein.

„Durch Polizeikräfte konnte der Mann, welcher sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, schließlich festgenommen werden“, so ein Sprecher der Polizei am späten Sonntagabend. Über die Hintergründe gebe es noch keine Informationen.

Täter war mehrfach in Psychiatrie untergebracht

Angeblich handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen Mann, der seit seiner Kindheit psychisch krank und deshalb mehrmals in der Psychiatrie untergebracht war. Er lebte noch bei seinen Eltern im pfälzischen Ellerstadt.

Derzeit liegt der 36-Jährige mit Unterkühlung in einer Klinik. Ein Hubschrauber und die Wasserschutzpolizei waren im Einsatz.

Der Unfallort an der Mannheimer Rhenaniastraße war am Sonntagabend weiträumig abgesperrt. Die Staatsanwaltschaft Mannheim, das Polizeipräsidium Mannheim, die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz führen die Ermittlungen.